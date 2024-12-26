Премьер Словакии Фицо предложил рф предоставить площадку для переговоров с Украиной, рф не против. Об этом сообщил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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путин заявил, что премьер Словакии Фицо во время их встречи главным образом говорил о "мирном регулировании в Украине".

Также российский диктатор добавил, что Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров россии и Украины.

"рф не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине", сообщил путин.

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Ранее канцлер Австрии Негаммер в разговоре с Трампом предложил свою страну как место для мирных переговоров между Украиной и россией. Трамп проявил интерес к прекращению войны и был хорошо осведомлен о позиции Австрии.