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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словакия хочет стать площадкой для переговоров между рф и Украиной, путин не против

Словакия хочет стать площадкой для переговоров между рф и Украиной, путин не против

Киев  •  УНН

 • 9720 просмотра

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Премьер Словакии Фицо предложил россии провести переговоры с Украиной на территории своей страны. путин заявил, что рф не против такого предложения.

Премьер Словакии Фицо предложил рф предоставить площадку для переговоров с Украиной, рф не против. Об этом сообщил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

путин заявил, что премьер Словакии Фицо во время их встречи главным образом говорил о "мирном регулировании в Украине".

Также российский диктатор добавил, что Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров россии и Украины. 

"рф не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине", сообщил путин.

"москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия": Зеленский прокомментировал встречу словацкого премьера с путиным23 дек. 2024, 12:00 • 16940 просмотров

Добавим

Ранее канцлер Австрии Негаммер в разговоре с Трампом предложил свою страну как место для мирных переговоров между Украиной и россией. Трамп проявил интерес к прекращению войны и был хорошо осведомлен о позиции Австрии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина