Словакия хочет стать площадкой для переговоров между рф и Украиной, путин не против
Киев • УНН
Премьер Словакии Фицо предложил россии провести переговоры с Украиной на территории своей страны. путин заявил, что рф не против такого предложения.
Премьер Словакии Фицо предложил рф предоставить площадку для переговоров с Украиной, рф не против. Об этом сообщил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
путин заявил, что премьер Словакии Фицо во время их встречи главным образом говорил о "мирном регулировании в Украине".
Также российский диктатор добавил, что Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров россии и Украины.
"рф не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине", сообщил путин.
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Ранее канцлер Австрии Негаммер в разговоре с Трампом предложил свою страну как место для мирных переговоров между Украиной и россией. Трамп проявил интерес к прекращению войны и был хорошо осведомлен о позиции Австрии.