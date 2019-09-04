Борис Джонсон назвал возможную дату новых выборов в Великобритании

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82008 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114159 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105921 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112600 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120746 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148805 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149053 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140520 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 189100 просмотра

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Борис Джонсон назвал возможную дату новых выборов в Великобритании

Борис Джонсон назвал возможную дату новых выборов в Великобритании

Киев  •  УНН

 • 10448 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в среду, 4 сентября, в палате общин британского парламента, назвал 15 октября вероятной датой проведения внеочередных выборов. Об этом пишет УНН со ссылкой на эфир заседания парламента.

Отвечая на высказывание представителя оппозиционной Лейбористской партии, премьер заявил, что предложение лидера партии Джереми Корбина проголосовать за законопроект, запрещающий Великобритании выходить из Евросоюза без соглашения, спровоцирует выборы. “Если этот законопроект будет принят, народу придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября”, — заявил премьер.

Этот законопроект, который палата намерена рассмотреть вечером 4 сентября, по словам Джонсона, стоит на пути выхода страны из ЕС 31 октября. Если большинство членов парламента поддержат законопроект, премьер намерен внести предложение о проведении выборов. Об этом он говорил 3 сентября.

Как сообщал УНН, лейбористы не поддержат Джонсона в его намерении провести досрочные выборы в Британии.

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