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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 84207 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114432 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106192 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112856 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Джонсон: я скорее умру в канаве, чем попрошу ЕС отсрочить Brexit

Джонсон: я скорее умру в канаве, чем попрошу ЕС отсрочить Brexit

Киев  •  УНН

 • 15265 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна должна покинуть Европейский союз 31 октября при любых обстоятельствах, и он не будет просить ЕС отсрочить Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

На вопрос журналистов о том, не будет ли просить премьер-министр Великобритании ЕС отсрочить Brexit после 31 октября Борис Джонсон ответил, что “скорее умрет в канаве”, чем сделает это.

В то же время, британский премьер отказался говорить о том, уйдет ли он в отставку, если процесс отсрочки Brexit все же состоится.

Джонсон заявил, что готов к выходу из ЕС без соглашения, но лейбористская партия стремится не допустить этого.

Джонсон также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, — это “единственный способ решить вопрос Brexit”.

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Напомним, Палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС, намеченный на 31 октября.

Законопроект о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Теперь документ будет рассматривать палата лордов.

Палата общин предлагает отсрочить выход Британии из Евросоюза до 31 января 2020 года.

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