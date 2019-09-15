В ЕС отрицают, что Брюссель и Лондон близки к заключению соглашения по Brexit

“Это не так. На самом деле все чувствуют некоторую тревогу, — заявил источник издания, представляющий ЕС на переговорах. — Я бы даже не назвал происходящее переговорами. В ходе последнего раунда в пятницу мы коснулись содержательной части, что, конечно, является шагом вперед, однако это должно было быть сделано еще очень давно, и пока мы еще очень далеки (от конечного результата)”.

Напомним, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон неоднократно заявлял, что стороны достигли значительного прогресса в переговорах и, по его мнению, смогут заключить новое соглашение об условиях “развода” в ходе саммита Евросоюза, который состоится 17-18 октября. При этом высокопоставленный источник в руководстве ЕС заявил The Guardian, что это “абсолютно не так” и выразил недоумение по поводу оптимизма и шутливого тона британского премьера, который в воскресенье сравнил Великобританию с героем комиксов Халком, что собирается вырваться из оков.

“Поэтому все, что происходит, начинает немного напоминать шутку, но мы говорим об исключительно серьезных вещах. В случае отсутствия соглашения последствия будут исключительно серьезными, но похоже на то, что (в Лондоне) ситуацию воспринимают как игру, в которой они герои. Как вымышленную историю, а не реальность”, — сказал собеседник издания.

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В понедельник Джонсон встретится в Люксембурге с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли — с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье. Предметом обсуждения может стать тема Brexit и потенциальных альтернатив положению о backstop — особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на “бекстоп” в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают альтернативные предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия. Именно решение вопроса об ирландской границе может открыть путь к заключению соглашения между сторонами.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из общества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, потом — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Изменил ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября с соглашением или без.

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