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В уряді анонсували зміни до "карантинної" постанови найближчим часом: про що йдеться

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Найближчим часом урядом будуть внесені зміни до "карантинної" постанови. Ключові нововведення обговорили під час селекторної наради, повідомляє УНН з посиланням на дані Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Цитата:

"Учасники наради обговорили ключові зміни до постанови Кабінету міністрів № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Нововведення будуть ухвалені найближчим часом", - повідомили в уряді.

Деталі

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко озвучив відповідні пропозиції. Зокрема, МОЗ пропонує, щоб обмеження "жовтої" та "червоної" зони епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікат, що засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідка про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.

Зростання захворюваності

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій — на 1,5 тисячі.

За територіальним принципом спостерігаються високі темпи зростання нових випадків у:

  • Чернівецькій області,
  • Волинській області,
  • Львівській області
  • Тернопільській області.

Також вказано, що у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль при цьому наголосив на важливості вакцинації колективів закладів освіти для того, щоб убезпечити дітей від хвороби під час навчання.

“Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників закладів освіти. Профільні міністерства мають активно пропрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде до жовтої зони”, — зазначив Денис Шмигаль.

За інформацією МОЗ, за минулий тиждень зроблено 921 тисячу щеплень проти COVID-19. Зокрема, 60 511 освітян отримали першу дозу і 57 490 освітян отримали другу дозу.

Протидія підробленню COVID-сертифікатів

Учасники наради також порушили питання дотримання протиепідемічних норм і протидії підробленню ковідних документів.

У Міністерстві внутрішніх справ доповіли, що поновлено перевірки на дотримання карантинних правил. Минулого тижня перевірено 40 тисяч суб’єктів господарювання, складено 205 адмінпротоколів про порушення карантину й винесено майже 3200 постанов про недотримання маскового режиму.

У МВС повідомили, що правоохоронці активізують перевірки щодо можливого підроблення сертифікатів вакцинації. Відповідне доручення міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав Нацполіції. Зокрема, відстежуються сайти, з яких здійснюється відповідні дії. Зараз проводяться оперативні й необхідні слідчі дії, щоб зафіксувати й припинити правопорушення.

Доповнення

Розмови про посилення карантину ведуться з початком осені, коли в Україні почали фіксувати приріст захворюваності, якого не було ще з травня. 

Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що вже подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

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