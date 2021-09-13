В правительстве анонсировали изменения в "карантинное" постановление в ближайшее время: о чем идет речь

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"Участники совещания обсудили ключевые изменения в постановление Кабинета министров № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Нововведения будут приняты в ближайшее время", - сообщили в правительстве.

Детали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил соответствующие предложения. В частности, Минздрав предлагает, чтобы ограничения "желтой" и "красной" зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Рост заболеваемости

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания возросло на 6 тысяч, а количество госпитализаций - на 1,5 тысячи.

По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в:



Черновицкой области,



Волынской области,



Львовской области



Тернопольской области.



Также указано, что в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилось на 60%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом подчеркнул важность вакцинации коллективов учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения.

"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону", - отметил Денис Шмыгаль.

По информации Минздрава, за прошедшую неделю сделано 921 тысяч прививок против COVID-19. В частности, 60 511 педагогов получили первую дозу и 57 490 педагогов получили вторую дозу.

Противодействие подделке COVID-сертификатов

Участники совещания также обсудили вопросы соблюдения санитарных норм и противодействия подделке ковидних документов.

В Министерстве внутренних дел доложили, что возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.

В МВД сообщили, что правоохранители активизируют проверки возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции. В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия. Сейчас проводятся оперативные и необходимые следственные действия, чтобы зафиксировать и пресечь правонарушения.

Дополнение

Разговоры об усилении карантина ведутся с началом осени, когда в Украине начали фиксировать прирост заболеваемости, которого не было еще с мая.

Министерство здравоохранения сообщало, что уже подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.