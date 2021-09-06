Україна може перейти в "жовту" зону з 13 вересня. МОЗ направило подання до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні у нас відбулося декілька урядових зустрічей, нарад, які чітко показують, що Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну з „зеленого“ рівня епідеміологічної безпеки до „жовтого“. Ми від МОЗ подали відповідне клопотання до Кабінету міністрів України. На цьому тижні відбудеться комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення і більше всього, що з наступного понеділка Україна перейде в „жовтий“ рівень епідемічної небезпеки”, — розповів Ляшко.
Деталі
За його словами, будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для “жовтого” рівня і які стосуються в першу чергу масових заходів.
Доповнення
Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що найближчим часом Україну чекає перехід у “жовту зону”, а можливий локдаун слід чекати не раніше листопада.
Можливий локдаун у Києві: передумови
Наразі у Києві триває процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауну. Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку.
Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Цього разу очікується, що система перепусток буде прив’язана до транспортних карт, а також “Карти киянина”.
Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.
Слід додати, що останніми тижнями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання. Експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозують, що Україна може вийти із “зеленої” зони за поширенням коронавірусу вже в першій половині вересня.
Водночас станом на 6 вересня повністю вакциновані від коронавірусу всього 4,2 млн українців.