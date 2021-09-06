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Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 4,2 мільйона

Київ • УНН

 • 21694 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 4,2 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 9,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 42 тисячі, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 789 501 щеплення", - повідомили у МОЗ.

Деталі

41 787 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 5 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані - 29 420 людей.

Протягом доби працювали: 328 мобільних бригад, 973 пункти щеплення; 347 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

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