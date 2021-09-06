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Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 4,2 миллиона

Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 4,2 миллиона

Киев  •  УНН

 • 21684 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 4,2 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 9,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 42 тысячи, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 5 581 418 человек, из них получили одну дозу - 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 208 085 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 789 501 прививку", - сообщили в Минздраве.

Детали

41 787 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 5 сентября 2021 года. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы - 29 420 человек.

В течение суток работали 328 мобильных бригад, 973 пункты прививки; 347 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

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