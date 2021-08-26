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Локдаун в Україні можуть ввести в листопаді - санлікар

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У листопаді Україна може наблизитися до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун. Про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає УНН.

Цитата:

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - заявив Кузін.

Деталі

Однак він відзначив, що якщо українці будуть робити щеплення, будуть дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Рішення про локдаун ухвалює місцева влада. Проте, за словами Кузіна, якщо ситуація дуже погіршиться, то локдаун по всій країні можуть ввести на національному рівні.

На запитання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах. Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

В Україні зафіксовано вже 2,278 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 серпня, - понад 1,5 тисячі, подвоєння проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 464 особи, що менше, ніж напередодні.

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