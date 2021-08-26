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Локдаун в Украине могут ввести в ноябре - санврач

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре - санврач

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В ноябре Украина может приблизиться к "красной" зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун. Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

Цитата:

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - заявил Кузин.

Детали

Однако он отметил, что если украинцы будут делать прививки, будут придерживаться социальной дистанции, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

Решение о локдауне принимает местная власть. Однако, по словам Кузина, если ситуация очень ухудшится, то локдаун по всей стране могут ввести на национальном уровне.

На вопрос, какой из регионов "накроет" первым, главный санитарный врач ответил, что пока ухудшение есть во всех регионах. Но на данный момент больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют несколько больше больных, чем в других областях.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

В Украине зафиксировано уже 2,278 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 августа, - более 1,5 тысячи, удвоение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 464 человека, что меньше, чем накануне.

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