В Україні вже 2,278 млн випадків COVID-19, за добу - 1 581

КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,278 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 серпня, - понад 1,5 тисячі, подвоєння проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 464 особи, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.