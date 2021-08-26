В Україні вже 2,278 млн випадків COVID-19, за добу - 1 581
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,278 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 серпня, - понад 1,5 тисячі, подвоєння проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 464 особи, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 25 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 464 особи;
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- летальних випадків – 45;
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- одужало – 1269 осіб.
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- протестовано: методом ПЛР – 23 120 осіб, методом ІФА – 7 427 осіб, експрес-тестами – 21 880 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 278 171 осіб;
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- одужало – 2 203 429 осіб;
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- летальних випадків – 53 566;
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- проведено ПЛР-тестувань – 11 880 472.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 104, медпрацівників – 38.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.