В Украине уже 2,278 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 581

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,278 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 августа, - более 1,5 тысячи, удвоение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 464 человека, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.