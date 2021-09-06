У МОЗ спрогнозували, коли буде наступний локдаун

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“Зараз ситуація дійсно погіршується у переважній кількості областей, і ми вже бачимо що найближчим часом Україна все ж таки вийде з „зеленої зони“ і ми будемо вимушені запровадити „жовту зону“, де будуть більш жорсткі обмеження по відвідуванню масових заходів або спортивних залів. Але кожна нова зона — „жовта“ або „помаранчева“, покликана не допустити тотального локдауну в країні, переходу до „червоної“ зони”, — сказав Кузін.

Деталі

За словами головного санлікаря, наразі Україна використовує адаптивний карантин, при якому МОЗ враховує дуже багато показників.

Так, якщо один з цих показників погіршується, то є встановлені часові рамки, протягом якого часу він має погіршуватись, щоб Україна перейшла на наступний рівень, зазначив Кузін.

З його слів, зараз ситуація говорить про те, що найближчим часом Україна скоріш за все перейде на “жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки.

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На питання про те, чи не уникнути локдауну в Україні, Кузін відповів: “Моє переконання що ні, але якщо ми будемо казати про „червоний“ рівень епіднебезпеки, то на моє переконання він буде не раніше аніж листопад”.

Додамо

Минулого тижня УНН із власних джерел стало відомо, що Київ готується до запровадження жорстких обмежень з 15 вересня.



Обмежувальні заходи будуть стосуватися як роботи приватного сектору надання послуг: кафе, ресторанів, салонів краси та інших закладів, так і системи громадського транспорту, зокрема і метрополітену, користування яким буде обмежене через систему “Київ Цифровий”.

При цьому начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у розмові з УНН зазначив, що в Києві спостерігають за ситуацією із захворюваністю на коронавірусну хворобу.



Можливий локдаун у Києві: передумови

Наразі у Києві триває процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауну. Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку.



Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Цього разу очікується, що система перепусток буде прив’язана до транспортних карт, а також “Карти киянина”.

Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.



Слід додати, що останніми тижнями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання. Експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозують, що Україна може вийти із “зеленої” зони за поширенням коронавірусу вже в першій половині вересня.

Водночас станом на 6 вересня повністю вакциновані від коронавірусу всього 4,2 млн українців.