Локдаун у Києві з 15 вересня: Рубан прокоментував варіанти

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Києві спостерігають за ситуацією із захворюваністю на коронавірусну хворобу. Про це журналісту УНН сказав начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, коментуючи інформацію про ймовірне введення локдауну у столиці з 15 вересня.

Цитата

“Ситуація (з захворюваністю — ред.) на сьогодні спостерігається”, — сказав співрозмовник УНН.

Деталі

На питання про те, чи має Держпродспоживслужба прогнози щодо введення обмежень на тлі зростання захворюваності, Рубан відповів, що прогнозами займається Міністерство охорони здоров’я.

Контекст

Сьогодні УНН із власних джерел стало відомо, що Київ готується до запровадження жорстких обмежень з 15 вересня.

Обмежувальні заходи будуть стосуватися як роботи приватного сектору надання послуг: кафе, ресторанів, салонів краси та інших закладів, так і системи громадського транспорту, зокрема і метрополітену, користування яким буде обмежене через систему “Київ Цифровий”.

Додамо

Наразі у Києві триває процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауну. Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку. Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Цього разу очікується, що система перепусток буде прив’язана до транспортних карт, а також “Карти киянина”.

Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.

Слід додати, що останніми днями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання, зокрема 2 вересня кількість нових заражень за добу перевищила 2,7 тисячі осіб. Експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозують, що Україна може вийти із “зеленої” зони за поширенням коронавірусу вже в першій половині вересня.

Водночас станом на 3 вересня повністю вакциновані від коронавірусу всього 4 млн українців.

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