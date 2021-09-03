Повністю вакциновані від COVID-19 уже 4 мільйони українців

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 510 965 щеплень", - повідомили у МОЗ.

Деталі

152 772 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 2 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані - 105 946 людей.

Протягом доби працювали: 977 мобільних бригад, 2 962 пункти щеплення; 330 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.