Повністю вакциновані від COVID-19 уже 4 мільйони українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 4 мільйони людей. При цьому загалом зробили вже 9,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 153 тисячі, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 510 965 щеплень", - повідомили у МОЗ.
Деталі
152 772 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 2 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані - 105 946 людей.
Протягом доби працювали: 977 мобільних бригад, 2 962 пункти щеплення; 330 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.