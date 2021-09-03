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У Києві введуть локдаун з 15 вересня

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Київ готується до запровадження жорстких обмежень з 15 вересня. Про це УНН повідомило проінформоване джерело.

Деталі

Обмежувальні заходи будуть стосуватися як роботи приватного сектору надання послуг: кафе, ресторанів, салонів краси та інших закладів, так і системи громадського транспорту, зокрема і метрополітену, користування яким буде обмежене через систему “Київ Цифровий”.

Цитата:

“Усім сказали готуватися на 15 вересня, у них (Кабінету міністрів — ред.) є ще півтора тижні до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики будуть вирішувати, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що торкнеться громадського транспорту”, — повідомив співрозмовник агентства.

Контекст

Наразі у Києві триває процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауну. Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку. Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Цього разу очікується, що система перепусток буде прив’язана до транспортних карт, а також “Карти киянина”.

Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.

Слід додати, що останніми днями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання, зокрема 2 вересня кількість нових заражень за добу перевищила 2,7 тисячі осіб. Експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозують, що Україна може вийти із “зеленої” зони за поширенням коронавірусу вже в першій половині вересня.

Водночас станом на 3 вересня повністю вакциновані від коронавірусу всього 4 млн українців.

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