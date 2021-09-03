В Україні вже 2,293 млн випадків COVID-19, за добу - 2 693

КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,293 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 вересня, - майже 2,7 тисячі, певне збільшення проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 820 осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.