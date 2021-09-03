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В Украине уже 2,293 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 693

Киев  •  УНН

 • 26062 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,293 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 сентября, - почти 2,7 тысячи, некоторое увеличение по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 820 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 2 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2693 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 826 человек;
  • летальных исходов - 45;
  • выздоровели - 1112 человек.
  • протестировано: методом ПЦР - 23 538 человек, методом ИФА - 7305 человек, экспресс-тестами - 21 532 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 293 541 человек;
  • выздоровели - 2 210 866 человек;
  • летальных исходов - 53 922;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 055 523.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 171, медработников - 40.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне. Однако эпидемиологические показатели, по состоянию на 2 сентября, в некоторых регионах за пределами нормы (более 50%).

В Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8%. Во Львовской области динамика COVID-госпитализаций составила 54,4%. Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области - 70,2%. В Херсонской области этот показатель - 56,2%.

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