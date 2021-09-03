В Киеве введут локдаун с 15 сентября

Детали

Ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничено через систему "Киев Цифровой".

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"Всем сказали готовиться на 15 сентября, у них (Кабинета министров - ред.) еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта", - сообщил собеседник агентства.

Контекст

Сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также "Карте киевлянина".

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз, что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.

Следует добавить, что в последние дни коронавирусная статистика демонстрирует тенденцию к росту, в том числе 2 сентября количество новых заражений в сутки превысило 2,7 тысячи человек. Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что Украина может выйти из "зеленой" зоны по распространению коронавируса уже в первой половине сентября.

В то же время по состоянию на 3 сентября полностью вакцинированы от коронавируса всего 4 млн украинцев.