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Україна може вийти із “зеленої” зони вже на початку вересня - прогноз

Україна може вийти із “зеленої” зони вже на початку вересня - прогноз

Київ • УНН

 • 31532 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Україна може вийти із “зеленої” зони за поширенням коронавірусу вже в першій половині вересня, прогнозують експерти Київської школи економіки (KSE).

Цитата:

"Коефіцієнт виявлення випадків в Україні наближається до граничного значення у 4% і якщо впродовж принаймні трьох днів перетне цю позначку, можна буде говорити про вихід України із зеленого рівня епідемічної небезпеки. Відповідно, регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження", - вказують аналітики KSE.

Зазначається, що “жовті” і “помаранчеві” рівні перебувають вже доволі близько за значеннями для кожного регіону.

"Київська школа економіки очікує, що вже в першій половині вересня Україна повністю вийде з “зеленого” рівня епідемічної небезпеки та перейде в конкретних регіонах до більш посилених обмежень", - додали експерти.

Деталі

В Україні вже з’явився “регіон-антилідер”, а коефіцієнт виявлення випадків у шести областях перевищує рекомендований ВООЗ рівень, відзначили у KSE.

"Під час кожної нової хвилі однією з перших у “список антилідерів” потрапляє Чернівецька область. Рівень госпіталізацій у регіоні удвічі-втричі переважає середній рівень по країні та демонструє відставання удвічі від Запорізької області, яка є другою за рівнем захворюваності. А от контроль за ситуацією у регіоні є вдвічі гіршим за середній показник в Україні", - йдеться в аналізі.

Також вказано, що вже у шести українських регіонах (Донецька, Запорізька, Сумська, Тернопільська, Чернівецька і Чернігівська області) коефіцієнт виявлення випадків переважає рекомендовані ВООЗ 5%, які означають, що захворюваність перебуває під контролем. У цих регіонах рекомендується збільшувати рівень тестувань принаймні у два рази для того, щоб вийти на коефіцієнт виявлення випадків у 2-3%.

Загалом, кажуть експерти, поточна ситуація в країні залишається контрольованою, а тижневе зростання госпіталізацій сповільнюється. "Добові госпіталізації демонструють спад у 2%, що також є наслідком впливу вихідних святкових днів, коли технічно госпіталізують менше людей. Очікується, що найближчими днями Україна повернеться до зростання рівня госпіталізацій. Госпіталізації в країні все ще переважають над виписками", - вказали у KSE.

Загальні темпи вакцинації під час святкових вихідних, як вказано, впали, але темпи щеплення другою дозою в країні “не просіли”. За повідомленням, наразі принаймні однією дозою в Україні вакциновані вже 13,4% осіб, при тому, що країни-лідери за темпами у Європі вже вакцинували від 60% населення щонайменше однією та від 40% — двома. Натомість, три українські регіони все ще не досягли рівня вакцинації 10% населення — це Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області. Лідером за кількістю зроблених щеплень є Київ, де принаймні одне щеплення отримали вже чверть мешканців.

Вже наявної в Україні вакцини вистачить до кінця жовтня, якщо Україна повернеться до темпів досвяткового періоду, прогнозують в KSE.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

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