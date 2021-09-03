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Локдаун в Киеве с 15 сентября: Рубан прокомментировал варианты

Киев  •  УНН

 • 169421 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киеве наблюдают за ситуацией с заболеваемостью коронавирусной болезнью. Об этом журналисту УНН сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, комментируя информацию о возможном введении локдауна в столице с 15 сентября.

Цитата

"Ситуация (с заболеваемостью - ред.) на сегодня наблюдается", - сказал собеседник УНН.

Детали

На вопрос о том, имеет ли Госпродпотребслужба прогнозы по введению ограничений на фоне роста заболеваемости, Рубан ответил, что прогнозам занимается Министерство здравоохранения.

Контекст

Сегодня УНН из собственных источников стало известно, что Киев готовится к внедрению жестких ограничений с 15 сентября.

Ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничено через систему "Киев Цифровой".

Добавим

Сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также "Карте киевлянина".

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз, что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.

Следует добавить, что в последние дни коронавирусная статистика демонстрирует тенденцию к росту, в том числе 2 сентября количество новых заражений в сутки превысило 2,7 тысячи человек. Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что Украина может выйти из "зеленой" зоны с распространением коронавируса уже в первой половине сентября.

В то же время по состоянию на 3 сентября полностью вакцинированы от коронавируса всего 4 млн украинцев.

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