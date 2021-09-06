В Минздраве спрогнозировали, когда будет следующий локдаун

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129278 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145487 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120990 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118501 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152360 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124113 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167194 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143469 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179783 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173062 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

2 марта, 20:12 • 51389 просмотра
российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

2 марта, 20:26 • 29565 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 53699 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 32269 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 33980 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 145487 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 152360 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 312812 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 279599 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 264228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 129278 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 125840 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167194 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 122794 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 122681 просмотра
Актуальное
В Минздраве спрогнозировали, когда будет следующий локдаун

В Минздраве спрогнозировали, когда будет следующий локдаун

Киев  •  УНН

 • 34084 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В ближайшее время Украину ожидает переход в "желтую зону", а возможно локдаун следует ожидать не раньше ноября. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1 + 1", передает УНН.

Цитата

“Сейчас ситуация действительно ухудшается в подавляющем количестве областей, и мы уже видим что в ближайшее время Украина все же выйдет из „зеленой зоны“ и мы будем вынуждены ввести „желтую зону“, где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортивных залов. Но каждая новая зона — „желтая“ или „оранжевая“, призванна не допустить тотального локдауна в стране, перехода к „красной“ зоне”, — сказал Кузин.

Детали

По словам главного санитарного врача, сейчас Украина использует адаптивный карантин, при котором Минздрав учитывает очень многие показатели.

Так, если один из этих показателей ухудшается, то есть установленные временные рамки, в течение какого времени он должен ухудшаться, чтобы Украина перешла на следующий уровень, отметил Кузин.

По его словам, сейчас ситуация говорит о том, что в ближайшее время Украина скорее всего перейдет на “желтый” уровень эпидемиологической опасности.

Цитата

На вопрос о том, не избежать ли локдауна в Украине, Кузин ответил: “Мое убеждение, что нет, но если мы будем говорить о „красном“ уровне эпидопасности, то по моему убеждению он будет не раньше чем ноябрь”.

Добавим

На прошлой неделе УНН из собственных источников стало известно, что Киев готовится к внедрению жестких ограничений с 15 сентября.

Ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограниченно через систему “Киев Цифровой”.

При этом начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в разговоре с УНН отметил, что в Киеве наблюдают за ситуацией с заболеваемостью коронавирусной болезни.

Возможный локдаун в Киеве: предпосылки

Сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку.

Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также “Карте киевлянина”.

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз, что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.

Следует добавить, что в последние недели коронавирусная статистика демонстрирует тенденцию к росту. Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что Украина может выйти из “зеленой” зоны с распространением коронавируса уже в первой половине сентября.

В то же время по состоянию на 6 сентября полностью вакцинированы от коронавируса всего 4,2 миллиона украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19

Обратиться по вопросам размещения рекламы