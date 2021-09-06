Украина может перейти в "желтую" зону с 13 сентября. Минздрав направил представление в правительство

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в “желтую” зону карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня у нас состоялось несколько правительственных встреч, совещаний, которые четко показывают, что Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну с „зеленого“ уровня эпидемиологической безопасности к „желтому“. Мы от Минздрава подали соответствующее ходатайство в Кабинет министров Украины. На этой неделе состоится комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение и скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет в „желтый“ уровень эпидемической опасности”, — рассказал Ляшко.

Детали

По его словам, будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для “желтого” уровня и которые касаются в первую очередь массовых мероприятий.

Дополнение

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что в ближайшее время Украину ожидает переход в “желтую зону”, а возможный локдаун следует ожидать не раньше ноября.

Возможный локдаун в Киеве: предпосылки

Сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку.

Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также “Карте киевлянина”.

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз, что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.

Следует добавить, что в последние недели коронавирусная статистика демонстрирует тенденцию к росту. Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что Украина может выйти из “зеленой” зоны с распространением коронавируса уже в первой половине сентября.

В то же время по состоянию на 6 сентября полностью вакцинированы от коронавируса всего 4,2 млн украинцев.

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