В Україні вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 15 331
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 26 листопада зафіксовано вже 677 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - вперше понад 15 тисяч, антирекорд для країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників", - повідомив Степанов.
З його слів, також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 955 осіб;
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- летальних випадків – 225;
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- одужало – 9 617 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 677 189 осіб;
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- одужало – 317 395 осіб;
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- летальних випадків – 11 717;
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- проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях", - вказав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 64 019 випадків;
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- Вінницька область – 16 370 випадків;
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- Волинська область –22 906 випадків;
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- Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
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- Донецька область – 21 344 випадки;
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- Житомирська область – 27 926 випадків;
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- Закарпатська область – 22 425 випадків;
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- Запорізька область – 27 226 випадків;
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- Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
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- Київська область – 34 241 випадок;
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- Кіровоградська область – 4 706 випадків;
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- Луганська область – 5 925 випадків;
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- Львівська область – 43 611 випадків;
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- Миколаївська область – 16 731 випадок;
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- Одеська область – 40 535 випадків;
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- Полтавська область – 20 204 випадки;
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- Рівненська область – 29 320 випадків;
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- Сумська область – 25 662 випадки;
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- Тернопільська область – 26 752 випадки;
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- Харківська область – 53 433 випадки;
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- Херсонська область – 9 345 випадків;
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- Хмельницька область – 27 703 випадки;
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- Черкаська область – 20 668 випадків;
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- Чернівецька область – 32 492 випадки;
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- Чернігівська область – 16 485 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 60 333 049 людей, з них одужало 38 680 647. Кількість померлих зросла до 1 420 462.
Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.