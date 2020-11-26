В Украине уже 677 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 15 331
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Украине на 8:00 26 ноября зафиксировано уже 677 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников", - сообщил Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1955 человек;
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- летальных случаев - 225;
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- выздоровели - 9617 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 76 911 (в частности, методом ПЦР - 49 323, методом ИФА - 27 588).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 677 189 человек;
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- выздоровели - 317 395 человек;
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- летальных исходов - 11 717;
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- проведение ПЦР-тестов - 4373786.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях", - отметил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 64019 случаев;
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- Винницкая область - 16 370 случаев;
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- Волынская область -22 906 случаев;
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- Днепропетровская область - 33 115 случаев;
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- Донецкая область - 21344 случаи;
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- Житомирская область - 27 926 случаев;
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- Закарпатская область - 22 425 случаев;
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- Запорожская область - 27 226 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;
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- Киевская область - 34 241 случай;
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- Кировоградская область - 4706 случаев;
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- Луганская область - 5925 случаев;
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- Львовская область - 43 611 случаев;
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- Николаевская область - 16 731 случай;
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- Одесская область - 40 535 случаев;
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- Полтавская область - 20 204 случая;
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- Ровенская область - 29 320 случаев;
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- Сумская область - 25 662 случая;
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- Тернопольская область - 26 752 случая;
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- Харьковская область - 53 433 случая;
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- Херсонская область - 9345 случаев;
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- Хмельницкая область - 27703 случаи;
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- Черкасская область - 20 668 случаев;
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- Черновицкая область - 32492 случаи;
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- Черниговская область - 16 485 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 60 333 049 человек, из них выздоровели 38 680 647. Количество умерших возросло до 1 420 462.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.