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В Україні вже 2,143 млн випадків COVID-19, за добу - 7 562

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,143 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 травня, - 7,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Майже на рівні попереднього дня кількість госпіталізованих - 2,2 тисячі. Летальних випадків за добу поменшало до 287. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 2,143 млн випадків COVID-19, за добу - 7 562

"7 562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 травня 2021 року", - повідомив Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 195 осіб;
  • летальних випадків – 287;
  • одужало – 15 958 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 79 452 (зокрема методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 143 448 осіб;
  • одужало – 1 832 601 особа;
  • летальних випадків – 47 620;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 790 291.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

При цьому за минулу добу 21 587 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.

Загалом 918 164 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 918 162 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8 358 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 13 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 550 017 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • місто Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;
  • Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;
  • Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;
  • Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;
  • Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;
  • Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;
  • Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;
  • Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;
  • Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;
  • Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;
  • Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;
  • Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;
  • Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;
  • Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;
  • Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;
  • Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;
  • Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;
  • Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;
  • Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;
  • Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;
  • Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;
  • Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;
  • Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

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