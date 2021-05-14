В Украине уже 2,143 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 562

"7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 14 мая 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2195 человек;



летальных случаев - 287;



выздоровели - 15 958 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 79 452 (в том числе методом ПЦР - 33 889, методом ИФА - 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31 445).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 143 448 человек;



выздоровели - 1 832 601 человек;



летальных исходов - 47 620;



проведено ПЦР-тестов - 9 790 291.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 336 детей и 216 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

При этом за прошедшие сутки 21587 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки.

В общем 918 164 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 13 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 681 случай / 2249 прививок;



Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;



Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;



Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;



Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;



Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;



Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;



Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;



Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;



Киевская область - 301 случай / 944 прививки;



Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;



Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;



Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;



Николаевская область - 285 случаев / 471 прививки;



Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;



Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;



Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;



Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;



Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;



Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;



Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;



Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;



Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;



Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;



Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.