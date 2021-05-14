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В Украине уже 2,143 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 562

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,143 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 мая - 7,5 тысячи, что больше, чем днем ранее. Почти на уровне предыдущего дня количество госпитализированных - 2,2 тысячи. Летальных случаев за сутки уменьшилось до 287. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 2,143 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 562

"7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 14 мая 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2195 человек;
  • летальных случаев - 287;
  • выздоровели - 15 958 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 79 452 (в том числе методом ПЦР - 33 889, методом ИФА - 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31 445).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 143 448 человек;
  • выздоровели - 1 832 601 человек;
  • летальных исходов - 47 620;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 790 291.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 336 детей и 216 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

При этом за прошедшие сутки 21587 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки.

В общем 918 164 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 13 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 681 случай / 2249 прививок;
  • Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;
  • Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;
  • Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;
  • Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;
  • Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;
  • Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;
  • Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;
  • Киевская область - 301 случай / 944 прививки;
  • Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;
  • Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;
  • Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;
  • Николаевская область - 285 случаев / 471 прививки;
  • Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;
  • Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;
  • Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;
  • Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;
  • Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;
  • Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;
  • Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;
  • Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;
  • Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;
  • Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;
  • Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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