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В Україні вже 1,037 млн випадків COVID-19, за добу - 6 988

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 29 грудня зафіксовано вже 1,037 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - майже 7 тисяч, зростання проти доби раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 1,037 млн випадків COVID-19, за добу - 6 988

"6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 298 осіб;
  • летальних випадків – 232;
  • одужало – 16 106 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 037 362 особи;
  • одужало – 681 835 осіб;
  • летальних випадків – 18 081;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях", - зазначив голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 109 008 випадків;
  • Вінницька область – 22 078 випадків;
  • Волинська область – 32 626 випадків;
  • Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
  • Донецька область – 35 562 випадки;
  • Житомирська область – 38 554 випадки;
  • Закарпатська область – 27 974 випадки;
  • Запорізька область – 52 689 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
  • Київська область – 57 912 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 248 випадків;
  • Луганська область – 10 054 випадки;
  • Львівська область – 60 560 випадків;
  • Миколаївська область – 30 300 випадків;
  • Одеська область – 69 863 випадки;
  • Полтавська область – 35 487 випадків;
  • Рівненська область – 40 459 випадків;
  • Сумська область – 40 170 випадків;
  • Тернопільська область – 33 622 випадки;
  • Харківська область – 68 395 випадків;
  • Херсонська область – 17 327 випадків;
  • Хмельницька область – 38 471 випадок;
  • Черкаська область – 38 302 випадки;
  • Чернівецька область – 39 662 випадки;
  • Чернігівська область – 29 458 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 81 259 797 людей, з них одужало 45 950 715. Кількість померлих зросла до 1 774 130.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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