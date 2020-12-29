На COVID-19 у світі захворіло вже понад 81 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 81 259 797 людей, з них одужало 45 950 715. Кількість померлих зросла до 1 774 130.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (19 299 958), Індія (10 207 871), Бразилія (7 504 833), Росія (3 047 335), Франція (2 619 616), Велика Британія (2 336 688), Туреччина (2 162 775) та Італія (2 056 277).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (334 830), Бразилії (191 570) та Індії (147 901).

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 061 074. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 030 374 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 849 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.