В Україні вже 1,03 млн випадків COVID-19, за добу - 4 385
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 28 грудня зафіксовано вже 1,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, - менше 5 тисяч, мінімальний показник за останній час, утім характерний для звітності за вихідні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник", - повідомив міністр.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 588 осіб;
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- летальних випадків – 75;
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- одужало – 7 191 особа;
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- здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 030 374 особи;
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- одужало – 665 729 осіб;
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- летальних випадків – 17 849;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - зазначив Степанов.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 108 055 випадків;
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- Вінницька область – 22 008 випадків;
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- Волинська область – 32 537 випадків;
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- Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
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- Донецька область – 35 188 випадків;
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- Житомирська область – 38 545 випадків;
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- Закарпатська область – 27 879 випадків;
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- Запорізька область – 52 175 випадків;
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- Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
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- Київська область – 57 614 випадків;
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- Кіровоградська область – 8 234 випадки;
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- Луганська область – 10 013 випадків;
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- Львівська область – 60 005 випадків;
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- Миколаївська область – 29 878 випадків;
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- Одеська область – 69 134 випадки;
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- Полтавська область – 34 843 випадки;
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- Рівненська область – 40 332 випадки;
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- Сумська область – 40 129 випадків;
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- Тернопільська область – 33 540 випадків;
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- Харківська область – 67 991 випадок;
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- Херсонська область – 17 193 випадки;
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- Хмельницька область – 38 408 випадків;
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- Черкаська область – 37 856 випадків;
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- Чернівецька область – 39 515 випадків;
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- Чернігівська область – 29 212 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, усього у світі на COVID-19 захворіло 80 762 012 людей, з них одужало 45 676 941. Кількість померлих зросла до 1 764 317.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.