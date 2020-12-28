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В Україні вже 1,03 млн випадків COVID-19, за добу - 4 385

Київ • УНН

 • 15762 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 28 грудня зафіксовано вже 1,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, - менше 5 тисяч, мінімальний показник за останній час, утім характерний для звітності за вихідні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 1,03 млн випадків COVID-19, за добу - 4 385

"4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник", - повідомив міністр.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 588 осіб;
  • летальних випадків – 75;
  • одужало – 7 191 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 030 374 особи;
  • одужало – 665 729 осіб;
  • летальних випадків – 17 849;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - зазначив Степанов.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 108 055 випадків;
  • Вінницька область – 22 008 випадків;
  • Волинська область – 32 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
  • Донецька область – 35 188 випадків;
  • Житомирська область – 38 545 випадків;
  • Закарпатська область – 27 879 випадків;
  • Запорізька область – 52 175 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
  • Київська область – 57 614 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 234 випадки;
  • Луганська область – 10 013 випадків;
  • Львівська область – 60 005 випадків;
  • Миколаївська область – 29 878 випадків;
  • Одеська область – 69 134 випадки;
  • Полтавська область – 34 843 випадки;
  • Рівненська область – 40 332 випадки;
  • Сумська область – 40 129 випадків;
  • Тернопільська область – 33 540 випадків;
  • Харківська область – 67 991 випадок;
  • Херсонська область – 17 193 випадки;
  • Хмельницька область – 38 408 випадків;
  • Черкаська область – 37 856 випадків;
  • Чернівецька область – 39 515 випадків;
  • Чернігівська область – 29 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, усього у світі на COVID-19 захворіло 80 762 012 людей, з них одужало 45 676 941. Кількість померлих зросла до 1 764 317.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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