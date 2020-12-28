Пандемія: у світі від COVID-19 одужало майже 46 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 80 762 012 людей, з них одужало 45 676 941. Кількість померлих зросла до 1 764 317.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (19 131 151), Індія (10 187 850), Бразилія (7 484 285), Росія (3 019 972), Франція (2 616 510), Велика Британія (2 295 228), Туреччина (2 147 578) та Італія (2 047 696).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (333 115), Бразилії (191 139) та Індії (147 622).

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 056 265. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 025 989 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 774 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.