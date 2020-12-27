В Україні вже понад 1,025 млн випадків COVID-19, за добу - 6 113

“6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники”, — написав Степанов.
Він повідомив, що за минулу добу також було:
▪️госпіталізовано — 1 674 особи;
▪️летальних випадків — 72;
▪️одужало — 6 621 особа;
▪️здійснено тестувань за добу — 24 978 (зокрема методом ПЛР — 19 543, методом ІФА — 5 435).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 025 989 осіб;
— одужало — 658 538 осіб;
— летальних випадків — 17 774;
— проведено ПЛР-тестувань — 5 472 989.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях”, — написав міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 107 204 випадки;
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- Вінницька область — 21 960 випадків;
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- Волинська область — 32 429 випадків;
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- Дніпропетровська область — 56 893 випадки;
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- Донецька область — 34 929 випадків;
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- Житомирська область — 38 494 випадки;
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- Закарпатська область — 27 828 випадків;
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- Запорізька область — 51 703 випадки;
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- Івано-Франківська область — 42 828 випадків;
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- Київська область — 57 331 випадок;
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- Кіровоградська область — 8 225 випадків;
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- Луганська область — 9 982 випадки;
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- Львівська область — 59 798 випадків;
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- Миколаївська область — 29 531 випадок;
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- Одеська область — 68 962 випадки;
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- Полтавська область — 34 600 випадків;
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- Рівненська область — 40 295 випадків;
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- Сумська область — 40 047 випадків;
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- Тернопільська область — 33 452 випадки;
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- Харківська область — 67 868 випадків;
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- Херсонська область — 17 067 випадків;
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- Хмельницька область — 38 378 випадків;
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- Черкаська область — 37 617 випадків;
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- Чернівецька область — 39 422 випадки;
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- Чернігівська область — 29 146 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 інфіковано 80 328 544 людей, з них одужало 45 386 589. Кількість померлих зросла до 1 757 016.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування — лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив “карантин вихідного дня” до кінця листопада — простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.