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В Україні вже понад 1,025 млн випадків COVID-19, за добу - 6 113

Київ • УНН

 • 16854 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 27 грудня зафіксовано вже понад 1,025 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 6 тисяч, зменшення кількості у порівнянні з попередньою добою. При цьому госпіталізованих людей за добу — понад 1,5 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже понад 1,025 млн випадків COVID-19, за добу - 6 113

“6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники”, — написав Степанов.

Він повідомив, що за минулу добу також було:
▪️госпіталізовано — 1 674 особи;
▪️летальних випадків — 72;
▪️одужало — 6 621 особа;
▪️здійснено тестувань за добу — 24 978 (зокрема методом ПЛР — 19 543, методом ІФА — 5 435).

За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 025 989 осіб;
— одужало — 658 538 осіб;
— летальних випадків — 17 774;
— проведено ПЛР-тестувань — 5 472 989.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях”, — написав міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 107 204 випадки;
  • Вінницька область — 21 960 випадків;
  • Волинська область — 32 429 випадків;
  • Дніпропетровська область — 56 893 випадки;
  • Донецька область — 34 929 випадків;
  • Житомирська область — 38 494 випадки;
  • Закарпатська область — 27 828 випадків;
  • Запорізька область — 51 703 випадки;
  • Івано-Франківська область — 42 828 випадків;
  • Київська область — 57 331 випадок;
  • Кіровоградська область — 8 225 випадків;
  • Луганська область — 9 982 випадки;
  • Львівська область — 59 798 випадків;
  • Миколаївська область — 29 531 випадок;
  • Одеська область — 68 962 випадки;
  • Полтавська область — 34 600 випадків;
  • Рівненська область — 40 295 випадків;
  • Сумська область — 40 047 випадків;
  • Тернопільська область — 33 452 випадки;
  • Харківська область — 67 868 випадків;
  • Херсонська область — 17 067 випадків;
  • Хмельницька область — 38 378 випадків;
  • Черкаська область — 37 617 випадків;
  • Чернівецька область — 39 422 випадки;
  • Чернігівська область — 29 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 інфіковано 80 328 544 людей, з них одужало 45 386 589. Кількість померлих зросла до 1 757 016.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування — лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив “карантин вихідного дня” до кінця листопада — простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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