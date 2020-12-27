В Україні вже понад 1,025 млн випадків COVID-19, за добу - 6 113

“6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники”, — написав Степанов.

Він повідомив, що за минулу добу також було:

▪️госпіталізовано — 1 674 особи;

▪️летальних випадків — 72;

▪️одужало — 6 621 особа;

▪️здійснено тестувань за добу — 24 978 (зокрема методом ПЛР — 19 543, методом ІФА — 5 435).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 025 989 осіб;

— одужало — 658 538 осіб;

— летальних випадків — 17 774;

— проведено ПЛР-тестувань — 5 472 989.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях”, — написав міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 інфіковано 80 328 544 людей, з них одужало 45 386 589. Кількість померлих зросла до 1 757 016.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування — лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив “карантин вихідного дня” до кінця листопада — простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.