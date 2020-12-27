В Украине уже более 1,025 млн случаев COVID-19, за сутки — 6 113

“6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработники”, — написал Степанов.

Он сообщил, что за минувшие сутки также было:

▪️госпитализировано — 1674 человека;

▪️летальных случаев — 72;

▪️выздоровел — 6621 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки — 24 978 (в том числе методом ПЦР — 19543, методом ИФА — 5435).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1 025 989 человек;

— выздоровели — 658 538 человек;

— летальных случаев — 17 774;

— проведения ПЦР-тестов — 5 472 989.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях”, — написал министр.

Количество заболеваний в регионах:

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 инфицировано 80 328 544 человек, из них выздоровели 45 386 589. Количество умерших возросло до 1 757 016.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает “красная” зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка — врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило “карантин выходного дня” до конца ноября — простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Впоследствии начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлен до 28 февраля.