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В Украине уже более 1,025 млн случаев COVID-19, за сутки — 6 113

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 27 декабря зафиксировано уже более 1,025 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 6 тысяч, уменьшение количества по сравнению с предыдущими сутками. При этом госпитализированных человек за сутки — более 1,5 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже более 1,025 млн случаев COVID-19, за сутки — 6 113

“6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработники”, — написал Степанов.

Он сообщил, что за минувшие сутки также было:
▪️госпитализировано — 1674 человека;
▪️летальных случаев — 72;
▪️выздоровел — 6621 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки — 24 978 (в том числе методом ПЦР — 19543, методом ИФА — 5435).

За все время пандемии в Украине:
— заболело — 1 025 989 человек;
— выздоровели — 658 538 человек;
— летальных случаев — 17 774;
— проведения ПЦР-тестов — 5 472 989.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях”, — написал министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев — 107204 случаи;
  • Винницкая область — 21 960 случаев;
  • Волынская область — 32 429 случаев;
  • Днепропетровская область — 56893 случаи;
  • Донецкая область — 34 929 случаев;
  • Житомирская область — 38 494 случая;
  • Закарпатская область — 27 828 случаев;
  • Запорожская область — 51 703 случая;
  • Ивано-Франковская область — 42 828 случаев;
  • Киевская область — 57 331 случай;
  • Кировоградская область — 8225 случаев;
  • Луганская область — 9982 случая;
  • Львовская область — 59 798 случаев;
  • Николаевская область — 29 531 случай;
  • Одесская область — 68962 случаи;
  • Полтавская область — 34 600 случаев;
  • Ровенская область — 40 295 случаев;
  • Сумская область — 40 047 случаев;
  • Тернопольская область — 33 452 случая;
  • Харьковская область — 67 868 случаев;
  • Херсонская область — 17 067 случаев;
  • Хмельницкая область — 38 378 случаев;
  • Черкасская область — 37 617 случаев;
  • Черновицкая область — 39422 случаи;
  • Черниговская область — 29 146 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 инфицировано 80 328 544 человек, из них выздоровели 45 386 589. Количество умерших возросло до 1 757 016.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает “красная” зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка — врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило “карантин выходного дня” до конца ноября — простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Впоследствии начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлен до 28 февраля.

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