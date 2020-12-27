Пандемія: у світі від COVID-19 одужало понад 45 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 80 328 544 людей, з них одужало 45 386 589. Кількість померлих зросла до 1 757 016.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 981 130), Індія (10 169 118), Бразилія (7 465 806), Росія (2 992 123), Франція (2 607 688), Велика Британія (2 262 735), Туреччина (2 133 373) та Італія (2 038 759).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (331 902), Бразилії (190 795) та Індії (147 343).

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 049 717. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 019 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 702 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.