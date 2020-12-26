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В Україні кількість випадків COVID-19 вже понад 1 млн 19 тис., за добу — 7 709

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 19 тис., добовий приріст — понад 7,7 тис. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні кількість випадків COVID-19 вже понад 1 млн 19 тис., за добу — 7 709

“7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників”, — повідомив Степанов.

За його словами за минулу добу в Україні:

— госпіталізовано — 2 888 осіб;

— летальних випадків — 121;

— одужало — 5 145 осіб;

— здійснено тестувань за добу — 31 482 (зокрема методом ПЛР — 24 621, методом ІФА — 6 861).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 019 876 осіб;

— одужало — 651 917 осіб;

— летальних випадків — 17 702;

— проведено ПЛР-тестувань — 5 453 446.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях”, — зазначив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 106 486 випадків;
  • Вінницька область — 21 858 випадків;
  • Волинська область — 32 300 випадків;
  • Дніпропетровська область — 56 356 випадків;
  • Донецька область — 34 586 випадків;
  • Житомирська область — 38 219 випадків;
  • Закарпатська область — 27 754 випадки;
  • Запорізька область — 51 250 випадків;
  • Івано-Франківська область — 42 725 випадків;
  • Київська область — 56 942 випадки;
  • Кіровоградська область — 8 205 випадків;
  • Луганська область — 9 906 випадків;
  • Львівська область — 59 551 випадок;
  • Миколаївська область — 29 117 випадків;
  • Одеська область — 68 447 випадків;
  • Полтавська область — 34 341 випадок;
  • Рівненська область — 40 195 випадків;
  • Сумська область — 39 848 випадків;
  • Тернопільська область — 33 328 випадків;
  • Харківська область — 67 655 випадків;
  • Херсонська область — 16 917 випадків;
  • Хмельницька область — 38 333 випадки;
  • Черкаська область — 37 321 випадок;
  • Чернівецька область — 39 293 випадки;
  • Чернігівська область — 28 943 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, усього у світі на COVID-19 захворіло понад 79,8 млн людей, з них майже 45 млн одужало, кількість померлих зросла до 1 750 057.

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