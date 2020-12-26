В Україні кількість випадків COVID-19 вже понад 1 млн 19 тис., за добу — 7 709
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 19 тис., добовий приріст — понад 7,7 тис. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
“7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників”, — повідомив Степанов.
За його словами за минулу добу в Україні:
— госпіталізовано — 2 888 осіб;
— летальних випадків — 121;
— одужало — 5 145 осіб;
— здійснено тестувань за добу — 31 482 (зокрема методом ПЛР — 24 621, методом ІФА — 6 861).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 019 876 осіб;
— одужало — 651 917 осіб;
— летальних випадків — 17 702;
— проведено ПЛР-тестувань — 5 453 446.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях”, — зазначив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 106 486 випадків;
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- Вінницька область — 21 858 випадків;
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- Волинська область — 32 300 випадків;
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- Дніпропетровська область — 56 356 випадків;
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- Донецька область — 34 586 випадків;
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- Житомирська область — 38 219 випадків;
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- Закарпатська область — 27 754 випадки;
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- Запорізька область — 51 250 випадків;
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- Івано-Франківська область — 42 725 випадків;
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- Київська область — 56 942 випадки;
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- Кіровоградська область — 8 205 випадків;
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- Луганська область — 9 906 випадків;
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- Львівська область — 59 551 випадок;
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- Миколаївська область — 29 117 випадків;
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- Одеська область — 68 447 випадків;
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- Полтавська область — 34 341 випадок;
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- Рівненська область — 40 195 випадків;
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- Сумська область — 39 848 випадків;
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- Тернопільська область — 33 328 випадків;
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- Харківська область — 67 655 випадків;
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- Херсонська область — 16 917 випадків;
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- Хмельницька область — 38 333 випадки;
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- Черкаська область — 37 321 випадок;
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- Чернівецька область — 39 293 випадки;
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- Чернігівська область — 28 943 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, усього у світі на COVID-19 захворіло понад 79,8 млн людей, з них майже 45 млн одужало, кількість померлих зросла до 1 750 057.