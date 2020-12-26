В Украине количество случаев COVID-19 уже более 1 млн 19 тыс., за сутки — 7 709
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысила 1 млн 19 тыс., суточный прирост — более 7,7 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
“7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 декабря 2020 года. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников”, — сообщил Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки в Украине:
— госпитализированы — 2888 человек;
— летальных случаев — 121;
— выздоровели — 5145 человек;
— проведено тестирований за сутки — 31 482 (в том числе методом ПЦР — 24621, методом ИФА — 6861).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 1 019 876 человек;
— выздоровели — 651 917 человек;
— летальных случаев — 17 702;
— проведения ПЦР-тестов — 5 453 446.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях”, — отметил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- г. Киев — 106 486 случаев;
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- Винницкая область — 21 858 случаев;
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- Волынская область — 32 300 случаев;
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- Днепропетровская область — 56 356 случаев;
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- Донецкая область — 34 586 случаев;
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- Житомирская область — 38 219 случаев;
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- Закарпатская область — 27 754 случая;
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- Запорожская область — 51 250 случаев;
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- Ивано-Франковская область — 42 725 случаев;
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- Киевская область — 56942 случаи;
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- Кировоградская область — 8205 случаев;
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- Луганская область — 9906 случаев;
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- Львовская область — 59 551 случай;
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- Николаевская область — 29 117 случаев;
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- Одесская область — 68 447 случаев;
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- Полтавская область — 34 341 случай;
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- Ровенская область — 40 195 случаев;
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- Сумская область — 39 848 случаев;
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- Тернопольская область — 33 328 случаев;
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- Харьковская область — 67 655 случаев;
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- Херсонская область — 16 917 случаев;
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- Хмельницкая область — 38333 случаи;
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- Черкасская область — 37 321 случай;
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- Черновицкая область — 39293 случаи;
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- Черниговская область — 28 943 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, всего в мире COVID-19 заболело более 79,8 млн человек, из них почти 45 млн выздоровели, количество умерших возросло до 1 750 057.