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Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровели более 45 млн человек

Киев • УНН

 • 12415 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире от инфекции, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, выздоровели уже более 45 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровели более 45 млн человек

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 80 328 544 человек, из них выздоровели 45 386 589. Количество умерших возросло до 1 757 016.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (18 981 130), Индия (10 169 118), Бразилия (7 465 806), Россия (2 992 123), Франция (2 607 688), Великобритания (2 262 735), Турция (2 133 373) и Италия (2 038 759).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (331 902), Бразилии (190 795) и Индии (147 343).

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 049 717. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 019 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 702 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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