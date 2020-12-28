Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровели почти 46 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже более 45,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 80 762 012 человек, из них выздоровели 45 676 941. Количество умерших возросло до 1 764 317.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (19 131 151), Индия (10 187 850), Бразилия (7 484 285), Россия (3 019 972), Франция (2 616 510), Великобритания (2 295 228), Турция (2 147 578) и Италия (2 047 696).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (333 115), Бразилии (191 139) и Индии (147 622).
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 056 265. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 025 989 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 774 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.