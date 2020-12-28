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В Украине уже 1,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 385

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине на 8:00 28 декабря зафиксировано уже 1,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, - меньше 5 тысяч, минимальный показатель за последнее время, впрочем характерно для отчетности за выходные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 1,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 385

"4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник", - сообщил министр.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1588 человек;
  • летальных исходов - 75;
  • выздоровели - 7191 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3107).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 030 374 лица;
  • выздоровели - 665 729 человек;
  • летальных исходов - 17 849;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 485 214.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - отметил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 108055 случаев;
  • Винницкая область - 22 008 случаев;
  • Волынская область - 32 537 случаев;
  • Днепропетровская область - 57 196 случаев;
  • Донецкая область - 35 188 случаев;
  • Житомирская область - 38 545 случаев;
  • Закарпатская область - 27 879 случаев;
  • Запорожская область - 52 175 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 894 случая;
  • Киевская область - 57 614 случаев;
  • Кировоградская область - 8234 случая;
  • Луганская область - 10 013 случаев;
  • Львовская область - 60 005 случаев;
  • Николаевская область - 29 878 случаев;
  • Одесская область - 69134 случаи;
  • Полтавская область - 34 843 случая;
  • Ровенская область - 40 332 случая;
  • Сумская область - 40 129 случаев;
  • Тернопольская область - 33 540 случаев;
  • Харьковская область - 67 991 случай;
  • Херсонская область - 17 193 случая;
  • Хмельницкая область - 38 408 случаев;
  • Черкасская область - 37 856 случаев;
  • Черновицкая область - 39 515 случаев;
  • Черниговская область - 29 212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 80 762 012 человек, из них выздоровели 45 676 941. Количество умерших возросло до 1 764 317.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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