В Украине уже 1,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 385

"4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник", - сообщил министр.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1588 человек;



летальных исходов - 75;



выздоровели - 7191 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3107).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 030 374 лица;



выздоровели - 665 729 человек;



летальных исходов - 17 849;



проведения ПЦР-тестов - 5 485 214.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - отметил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:



Киев - 108055 случаев;



Винницкая область - 22 008 случаев;



Волынская область - 32 537 случаев;



Днепропетровская область - 57 196 случаев;



Донецкая область - 35 188 случаев;



Житомирская область - 38 545 случаев;



Закарпатская область - 27 879 случаев;



Запорожская область - 52 175 случаев;



Ивано-Франковская область - 42 894 случая;



Киевская область - 57 614 случаев;



Кировоградская область - 8234 случая;



Луганская область - 10 013 случаев;



Львовская область - 60 005 случаев;



Николаевская область - 29 878 случаев;



Одесская область - 69134 случаи;



Полтавская область - 34 843 случая;



Ровенская область - 40 332 случая;



Сумская область - 40 129 случаев;



Тернопольская область - 33 540 случаев;



Харьковская область - 67 991 случай;



Херсонская область - 17 193 случая;



Хмельницкая область - 38 408 случаев;



Черкасская область - 37 856 случаев;



Черновицкая область - 39 515 случаев;



Черниговская область - 29 212 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 80 762 012 человек, из них выздоровели 45 676 941. Количество умерших возросло до 1 764 317.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.