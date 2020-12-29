На COVID-19 в мире заболело уже более 81 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на утро вторника в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 81 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 81 259 797 человек, из них выздоровели 45 950 715. Количество умерших возросло до 1 774 130.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (19 299 958), Индия (10 207 871), Бразилия (7 504 833), Россия (3 047 335), Франция (2 619 616), Великобритания (2 336 688), Турция (2 162 775) и Италия (2 056 277).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (334 830), Бразилии (191 570) и Индии (147 901).
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 061 074. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 030 374 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 849 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.