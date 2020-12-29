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В Украине уже 1,037 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 988

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине на 8:00 29 декабря зафиксировано уже 1,037 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 7 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 1,037 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 988

"6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1298 человек;
  • летальных исходов - 232;
  • выздоровели - 16 106 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 037 362 лица;
  • выздоровели - 681 835 человек;
  • летальных исходов - 18 081;
  • проведение ПЦР-тестов - 5 511 179.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях", - отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 109008 случаев;
  • Винницкая область - 22 078 случаев;
  • Волынская область - 32 626 случаев;
  • Днепропетровская область - 57632 случаи;
  • Донецкая область - 35562 случаи;
  • Житомирская область - 38 554 случая;
  • Закарпатская область - 27 974 случая;
  • Запорожская область - 52 689 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;
  • Киевская область - 57 912 случаев;
  • Кировоградская область - 8248 случаев;
  • Луганская область - 10 054 случая;
  • Львовская область - 60 560 случаев;
  • Николаевская область - 30 300 случаев;
  • Одесская область - 69863 случаи;
  • Полтавская область - 35 487 случаев;
  • Ровенская область - 40 459 случаев;
  • Сумская область - 40 170 случаев;
  • Тернопольская область - 33 622 случая;
  • Харьковская область - 68 395 случаев;
  • Херсонская область - 17 327 случаев;
  • Хмельницкая область - 38 471 случай;
  • Черкасская область - 38 302 случая;
  • Черновицкая область - 39662 случаи;
  • Черниговская область - 29 458 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 81 259 797 человек, из них выздоровели 45 950 715. Количество умерших возросло до 1 774 130.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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