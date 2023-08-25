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В Україні рятувальникам допомагають близько 7 тисяч добровольців – ДСНС

В Україні рятувальникам допомагають близько 7 тисяч добровольців – ДСНС

Київ • УНН

 • 572882 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення в Україні почали формувати добровільні лави цивільного і пожежного захисту. Добровольці допомагають рятувальникам на місцях, куди часто важко добиратись ДСНС-никам. Про це під час брифінгу розповів директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький, повідомляє УНН.

Деталі

Склад ДСНС налічує понад 70 тисяч осіб і понад 900 підрозділів. Проте навіть така велика мережа не охоплює всі території, куди можна вчасно доїхати.

«Зараз є місця в країні, куди підрозділи ДСНС доїжджають за 40-50 хв, і відстані сягають там до 50 км. Ця ситуація не є прийнятною, адже за цей час ситуація на місці може погіршитись. Тому в громадах створюються підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони», - розповів Віктор Вітовецький.

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Наприклад, зараз до лав добровільних формувань цивільного захисту входить близько 7 тисяч добровольців.

«Було дуже багато людей, які виявили бажання допомогти, тому органи місцевого самоврядування і влади формували такі добровільні формування. Вони виконують роботи, які не потребують спеціальної підготовки, але обсяг цих робіт високий», - каже Вітовецький.

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Мова йде про руйнування агресором будівель, інфраструктури тощо. Спектр залучення добровольців не обмежується розбором завалів або пожежами. Вони також перевіряють стан бомбосховищ, і допомагають створити у них нормальні умови.

На сайті ДСНС був створений майданчик, де всі охочі могли зареєструватися і надавати допомогу в тих районах, де вони знаходились.

«Через сайт ДНСН було зареєстровано понад 16 тисяч анкет, від громадян які хотіли допомагали в сфері цивільного захисту. Крім того, на сайті зареєстровано понад 5 тисяч заяв від охочих долучитись до лав добровільних пожежних. Ці заяви передаються до органів місцевого самоврядування, і громадян залучають до лав добровільних підрозділів», - розповів Вітовецький.

Добровільні пожежні підрозділи допомагають швидше доїхати до місця події надзвичайної ситуації і зменшити обсяг втрат, врятувати життя тощо.

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За його словами, були проведені зміни в законодавчому плані, аби добровольці могли працювати в зоні надзвичайної ситуації за умови проходження відповідного навчання або інструктажу. ДСНС своєю чергою розробили та розіслали відповідні інструктажі, які надіслали до районів і громад.

Була проведена нормотворча робота з МВС України, до постанов були внесені такі важливі аспекти як визначення статусу добровольця, його статусу, прав і обов’язків, пільги.

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Великою є допомога іноземних партнерів – програма USAID «Говерла», польський Фонд міжнародної солідарності, програма розвитку ООН в Україні, які допомагають як на урядовому рівні, так і на рівні громад.

«На сьогодні проходить навчання в Польщі наших добровольців. Третя група з 15 чоловік навчається в Польщі, і такі виїзди заплановані на регулярній основі. Це дасть змогу вивчити досвід Польщі і допоможе в розвитку добровольства на рівні громад», - розповів Віктор Вітовецький.

Крім того, ООН надавали кошти на придбання спорядження для добровільних формувань ще на початку вторгнення.

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