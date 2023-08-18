На Львівщині зламалась канатна дорога. Людей знімали рятувальники

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За даними ДСНС, вчора в селі Славське Стрийського району на горі Погар через несправність електричного обладнання зупинилась канатно-крісельна дорога, на якій перебувало 4 людини, з яких 2 дітей віком 12 та 10 років.

Славською пошуково-рятувальною групою за допомогою альпіністського спорядження було знято жінку та дитину. Далі було відновлено електропостачання і чоловік та дитина до підніжжя гори спустились самостійно.

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