На Львовщине сломалась канатная дорога. Людей снимали спасатели

Детали

По данным ГСЧС, вчера в селе Славское Стрыйского района на горе Погар из-за неисправности электрического оборудования остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 4 человека, из которых 2 детей в возрасте 12 и 10 лет.

Славской поисково-спасательной группой с помощью альпинистского снаряжения были сняты женщина и ребенок. Далее было восстановлено электроснабжение и мужчина и ребенок к подножию горы спустились самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Полтаве ребенок застрял в почтомате: освобождали спасатели