На Львовщине сломалась канатная дорога. Людей снимали спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На Львовщине спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли людей на остановленной канатно-кресельной дороге, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, вчера в селе Славское Стрыйского района на горе Погар из-за неисправности электрического оборудования остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 4 человека, из которых 2 детей в возрасте 12 и 10 лет.
Славской поисково-спасательной группой с помощью альпинистского снаряжения были сняты женщина и ребенок. Далее было восстановлено электроснабжение и мужчина и ребенок к подножию горы спустились самостоятельно.
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