У Полтаві дитина застрягла у поштоматі: вивільняли рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Полтаві рятувальники визволили дитину, яка застрягла у поштоматі і не змогла самостійно вибратися. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Головного управління ДСНС у Полтавській області.
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Зазначається, що повідомлення про інцидент з поштоматом по вулиці Небесної Сотні надійшло до Служби порятунку у середу, 16 серпня, о 15:01. До рятувальних робіт залучили чотирьох людей особового складу та одну спеціальну аварійно-рятувальну машину.
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"За допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося швидко визволити дитину. На щастя, дана подія для неї відбулася лише переляком", - йдеться в повідомленні.
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