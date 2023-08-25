Уряд звільнив голову ДСНС Крука - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Уряд вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС України, виконувати обов'язки голови служби буде заступник Володимир Демчук, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
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"Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука. Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення", - написав Клименко у Telegram.
Державна служба з надзвичайних ситуацій, з його слів, працює в штатному режимі.
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Клименко анонсував зміни у ДСНС.