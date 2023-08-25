Правительство уволило главу ГСЧС Крука - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Правительство решило уволить Сергея Крука с должности главы ГСЧС Украины, исполнять обязанности главы службы будет заместитель Владимир Демчук, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Исполнение обязанностей председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука. Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", - написал Клименко в Telegram.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по его словам, работает в штатном режиме.
Ранее
Клименко анонсировал изменения в ГСЧС.