В Украине спасателям помогают около 7 тысяч добровольцев - ГСЧС

Детали

Состав ГСЧС насчитывает более 70 тысяч человек и более 900 подразделений. Однако даже такая большая сеть не охватывает все территории, куда можно вовремя доехать.

«Сейчас есть места в стране, куда подразделения ГСЧС доезжают за 40-50 мин, и расстояния достигают там до 50 км. Эта ситуация не является приемлемой, ведь за это время ситуация на месте может ухудшиться. Поэтому в общинах создаются подразделения местной и добровольной пожарной охраны», - рассказал Виктор Витовецкий.

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Например, сейчас в ряды добровольных формирований гражданской защиты входит около 7 тысяч добровольцев.

«Было очень много людей, которые изъявили желание помочь, поэтому органы местного самоуправления и власти формировали такие добровольные формирования. Они выполняют работы, которые не требуют специальной подготовки, но объем этих работ высокий», - говорит Витовецкий.

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Речь идет о разрушении агрессором зданий, инфраструктуры и тому подобное. Спектр привлечения добровольцев не ограничивается разбором завалов или пожарами. Они также проверяют состояние бомбоубежищ, и помогают создать в них нормальные условия.

На сайте ГСЧС была создана площадка, где все желающие могли зарегистрироваться и оказывать помощь в тех районах, где они находились.

«Через сайт ГНСН было зарегистрировано более 16 тысяч анкет, от граждан которые хотели помогали в сфере гражданской защиты. Кроме того, на сайте зарегистрировано более 5 тысяч заявлений от желающих присоединиться в ряды добровольных пожарных. Эти заявления передаются в органы местного самоуправления, и граждан привлекают в ряды добровольных подразделений», - рассказал Витовецкий.

Добровольные пожарные подразделения помогают быстрее доехать до места происшествия чрезвычайной ситуации и уменьшить объем потерь, спасти жизни и тому подобное.

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По его словам, были проведены изменения в законодательном плане, чтобы добровольцы могли работать в зоне чрезвычайной ситуации при условии прохождения соответствующего обучения или инструктажа. ГСЧС в свою очередь разработали и разослали соответствующие инструктажи, которые прислали в районы и общины.

Была проведена нормотворческая работа с МВД Украины, в постановления были внесены такие важные аспекты как определение статуса добровольца, его статуса, прав и обязанностей, льготы.

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Большая помощь иностранных партнеров – программа USAID «Говерла», польский Фонд международной солидарности, программа развития ООН в Украине, которые помогают как на правительственном уровне, так и на уровне общин.

«На сегодня проходит обучение в Польше наших добровольцев. Третья группа из 15 человек обучается в Польше, и такие выезды запланированы на регулярной основе. Это позволит изучить опыт Польши и поможет в развитии добровольчества на уровне общин», - рассказал Виктор Витовецкий.

Кроме того, ООН предоставляли средства на приобретение снаряжения для добровольных формирований еще в начале вторжения.

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