В Україну йдуть шторми: зливи, грози та сильний вітер накриють південь

У вівторок, 8 жовтня, погоду в Україні визначатиме активний південний циклон із центром над Чорним морем. Очікуються дощі по всій країні, місцями з грозами. Зокрема в Одеській області оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки, пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

8 жовтня в Україні по-справжньому осінню щедру на дощі погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем

Як вказано, атмосферний тиск знижуватиметься, повітря залишатиметься вологим. Температура, як для жовтня, буде досить м’якою - тепліше на сході та південному сході країни, а найпрохолодніше - на заході.

Так вночі температура коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, на південному сході - до 16°. У західних областях - 4–9°. Вдень повітря прогріється до 11–16°, на сході та південному сході - до 21°. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями в Карпатах, на півдні та південному сході пориви сягатимуть 15–20 м/с. Синоптики також прогнозують хмарність впродовж дня.

В Україні, крім крайнього заходу, невеликі, місцями помірні дощі, в Одеській області значні, по південних районах сильні дощі з грозами

Зокрема 8-9 жовтня в Одеській області прогнозують значні дощі, грози, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. впродовж цього періоду оголошено I рівень небезпечності.

8 жовтня вранці та вдень на півдні Одещини сильні дощі. II рівень небезпечності, помаранчевий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту