В Україну йдуть шторми: зливи, грози та сильний вітер накриють південь
Київ • УНН
8 жовтня активний південний циклон спричинить дощі по всій Україні, місцями з грозами. В Одеській області оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки через значні та сильні дощі.
У вівторок, 8 жовтня, погоду в Україні визначатиме активний південний циклон із центром над Чорним морем. Очікуються дощі по всій країні, місцями з грозами. Зокрема в Одеській області оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки, пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
8 жовтня в Україні по-справжньому осінню щедру на дощі погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем
Як вказано, атмосферний тиск знижуватиметься, повітря залишатиметься вологим. Температура, як для жовтня, буде досить м’якою - тепліше на сході та південному сході країни, а найпрохолодніше - на заході.
Так вночі температура коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, на південному сході - до 16°. У західних областях - 4–9°. Вдень повітря прогріється до 11–16°, на сході та південному сході - до 21°. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями в Карпатах, на півдні та південному сході пориви сягатимуть 15–20 м/с. Синоптики також прогнозують хмарність впродовж дня.
В Україні, крім крайнього заходу, невеликі, місцями помірні дощі, в Одеській області значні, по південних районах сильні дощі з грозами
Зокрема 8-9 жовтня в Одеській області прогнозують значні дощі, грози, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. впродовж цього періоду оголошено I рівень небезпечності.
8 жовтня вранці та вдень на півдні Одещини сильні дощі. II рівень небезпечності, помаранчевий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що в Одеській області очікуються значні дощі 7-9 жовтня, що спричинило підвищений режим готовності. Голова ОВА Олег Кіпер закликав роботодавців бути готовими до переведення працівників на дистанційний формат роботи.