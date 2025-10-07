$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 1288 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 3564 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 10165 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 31243 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 39877 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 69730 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 58052 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56284 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 101235 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36659 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
В Україну йдуть шторми: зливи, грози та сильний вітер накриють південь

Київ • УНН

 • 748 перегляди

8 жовтня активний південний циклон спричинить дощі по всій Україні, місцями з грозами. В Одеській області оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки через значні та сильні дощі.

В Україну йдуть шторми: зливи, грози та сильний вітер накриють південь

У вівторок, 8 жовтня, погоду в Україні визначатиме активний південний циклон із центром над Чорним морем. Очікуються дощі по всій країні, місцями з грозами. Зокрема в Одеській області оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки, пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

8 жовтня в Україні по-справжньому осінню щедру на дощі погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем

- йдеться у дописі.

Як вказано, атмосферний тиск знижуватиметься, повітря залишатиметься вологим. Температура, як для жовтня, буде досить м’якою - тепліше на сході та південному сході країни, а найпрохолодніше - на заході.

Так вночі температура коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, на південному сході - до 16°. У західних областях - 4–9°. Вдень повітря прогріється до 11–16°, на сході та південному сході - до 21°. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями в Карпатах, на півдні та південному сході пориви сягатимуть 15–20 м/с. Синоптики також прогнозують хмарність впродовж дня.

В Україні, крім крайнього заходу, невеликі, місцями помірні дощі, в Одеській області значні, по південних районах сильні дощі з грозами

- зазначають у гідрометеорологічному центрі.

Зокрема 8-9 жовтня в Одеській області прогнозують значні дощі, грози, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. впродовж цього періоду оголошено I рівень небезпечності.

8 жовтня вранці та вдень на півдні Одещини сильні дощі. II рівень небезпечності, помаранчевий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

- додали синоптики.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в Одеській області очікуються значні дощі 7-9 жовтня, що спричинило підвищений режим готовності. Голова ОВА Олег Кіпер закликав роботодавців бути готовими до переведення працівників на дистанційний формат роботи.

Альона Уткіна

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Чорне море
Україна